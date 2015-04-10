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التحقيق مع 126 شخصا أثناء هجرتهم غير الشرعية بكفر الشيخ

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التحقيق مع 126 شخصا أثناء هجرتهم غير الشرعية بكفر الشيخ التحقيق مع 126 شخصا أثناء هجرتهم غير الشرعية بكفر الشيخ
أكد مصدر أمنى أن عدد الذين ألقى القبض عليهم خلال هجرتهم غير الشرعية 126 شخصاً من جنسيات مختلفة، وستبدأ التحقيقات معهم لمعرفة السماسرة والمهربين مساء اليوم، نافيا صحة ما تردد حول غرق مركب الصيد التى كانوا يستقلونها، وكان سبب غرق اثنين هو التدافع أثناء محاولة الهرب، كما أصيب 5 آخرون وتم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد الجنزورى، مدير إسعاف كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن من وصل لمستشفى بلطيم المركزى وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف هم: أفراح عبده محمد 40سنة صومالية وحليمة حسن محمد 25سنة صومالية ومصطفى عبده محمد 17سنة صومالى وأحمد عبد الله محمد 16سنة صومالى ومحمد جامع محمد 23سنة صومالى، مؤكدا أن إصابتهم بسبب التدافع، وأحدهم كان ضغطه مرتفعا وتم نقل جثتين مجهولتين، مشيراً إلى أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف.

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