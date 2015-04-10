مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادثين منفصلين فى البحيرة، تلقى مركز شرطة دمنهور إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة مجاورة بطريق دمنهور المحمودية (فرعى ) أمام قرية برقوقة دائرة المركز .

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب س ج 4176 " نقل محملة بـ"الزلط" قيادة "رامى على قاسم" سائق، ومقيم بالرحمانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلابها بالترعة المشار إليها.

وأسفر الحادث عن وفاة "زكريا جلال النقيب " تباع، ومقيم ببنى موسى دائرة المركز، وإصابة قائدها باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 10667/2015 جنح المركز .

وفى السياق ذاته تلقى قسم شرطة غرب النوبارية بحادث تصادم بالطريق الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 80 دائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور ناجح محمد على " فلاح ومقيم بأبوالمطامير للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة رقم ف ل ط 371 " ملاكى " قيادة أحمد سامى موسى" مدير شركة ومقيم بسيدى جابر الإسكندرية، مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، وتحرر المحضر 1583/2015 جنح القسم.