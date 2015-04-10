وكيل الأزهر ووزير الزراعة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله بسوهاج‎

أدى، فضيلة الدكتورعباس شومان، وكيل الأزهرالشريف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي .

شهد مراسم صلاة الجمعة، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وعدد كبير من أبناء محافظة سوهاج .