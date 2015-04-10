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وكيل الأزهر ووزير الزراعة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله بسوهاج‎

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وكيل الأزهر ووزير الزراعة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله بسوهاج‎ وكيل الأزهر ووزير الزراعة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله بسوهاج‎

10 إبريل 2015 | 3:43 مساءً

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صورة أربشيفية

صورة أربشيفية

أدى، فضيلة الدكتورعباس شومان، وكيل الأزهرالشريف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج فى إطار احتفال المحافظة  بعيدها القومي .

شهد مراسم صلاة الجمعة، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وعدد كبير من أبناء محافظة سوهاج .

يذكر أن «شومان» التقى، الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، الخميس، وقدم له التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مشيدًا بقرار محافظ الإقليم بإرجاء مظاهر الاحتفالات هذا العام بالعيد القومي، تضامنًا مع أسر شهداء عامة وسوهاج خاصة الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغادر في الهجمات الأخيرة على كمائن تابعة للجيش بشمال سيناء .

2015-04-10

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