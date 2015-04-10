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ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب بالبداري بأسيوط وإلقاء جثته بالطريق العام‎

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ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب بالبداري بأسيوط وإلقاء جثته بالطريق العام‎ ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب بالبداري بأسيوط وإلقاء جثته بالطريق العام‎

ضبط مرتكبي واقعة قتل شاب بالبداري باسيوط والقاء جثته بالطريق العام

تمكنت، مديرية أمن أسيوط، من ضبط  مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص وإلقاء جثته بالطريق العام بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط .

تلقى، اللواء عبد العظيم نصر الدين زغلول، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بتمكنهم من كشف غموض واقعة مقتل  ”أحمد . م . ع ” 25 سنة ، حاصل على دبلوم ، ومقيم بندر البدارى،  بعد العثور على جثته وبها جرح  ذبحى بالرقبة وطعنة أسفل الرقبة من الأمام والعثور على سكين ملطخه بالدماء بالقرب من مكان العثور عليه بالطريق العام .

وأكد فريق من أجهزة البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ” أحمد . س . م ”  26 سنة ، سائق ، و ” هشام . أ . أ ”  24 سنة ، حاصل على دبلوم ، ومقيمان العقال البحرى بدائرة المركز، حيث قاما بالإتفاق فيما بينهما على قتل المجنى عليه باستدراجه لحضور حفل زفاف شقيق المتهم الأول وإصطحابه عقب إنتهاء الحفل لمحل الواقعة وقاما بقتله بإستخدام السلاح المضبوط بقصد سرقته .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية استهدفت مساكنهما أسفرت عن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .

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