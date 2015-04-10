أول صلاة جمعة بمسجد حسنى عبد ربه بعد افتتاحه رسميا فى الإسماعيلية

أقيمت صلاة الجمعة بمسجد "نور الله" بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية، كأول صلاة تقام بالمسجد بعد افتتاحه رسمياً اليوم الجمعة.

وبنى المسجد بتبرع من لاعب الكرة حسنى عبد ربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بمسقط رأسه بمدينة أبو صوير ،بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

وشهد أول صلاة تقام بالمسجد قيادات تنفيذية ورياضية بالمحافظة، مثل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، ووكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وعلى أبو جريشة لاعب الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق والمشرف على نشاط الكرو بنادى وادى دجلة، وعدد من لاعبى الإسماعيلى السابقين والحاليين مثل محمد محسن أبو جريشة ووالده وشوقى السعيد وأبراهيم حسن ومحمود المتولى، وعضوا مجلس الإدارة بديع أبو علي، والمستشار وليد الكيلاني.

وقال خطيب المسجد خلال خطبة الجمعة، " إن اللاعب أحرز بطولات وأوسمة فى مسيرته الكروية لكن ببناء المسجد حصل على أكبر وسام فى الدنيا والآخرة، بوعد من الله ورسوله بأن من بنى مسجدا، بنى الله له بيتا فى الجنة .