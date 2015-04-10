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بالصور.. قوات الانتشار السريع تمشط شوارع السويس ومدير الأمن يتفقد تأمين الكنائس

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قامت قوات الانتشار السريع بعمل دوريات مكثفة عقب صلاة الجمعة، وتمشيط شوارع وأحياء المحافظة الخمسة، فى مقدمتها شارع الجيش وميدان الاربعين .

التواجد الامنى امام كنيسة القمص أنصونيوس ميلاد -اليوم السابع -4 -2015
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التواجد الامنى امام كنيسة القمص أنصونيوس ميلاد

من جانبه أكد اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس لـ" اليوم السابع"، أن الأوضاع بالسويس مستقرة، ولا توجد أى مشاكل، وهناك تكثيف أمنى بجميع المناطق الحدودية وأمام المنشآت الحيوية والمبانى الشرطية والحكومية.

أمام الكنيسة اللاتينية -اليوم السابع -4 -2015
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أمام الكنيسة اللاتينية

وحرص مدير الأمن على تفقد الأقوال الأمنية والخدمات المتمركزة أمام الكنائس، للتأكد من شكل الانتشار والتأمين والتأكيد على رفع أقصى درجات الاستعداد واليقظه حتى انتهاء قداس عيد القيامه واحتفالات شم النسيم.

كنيسة الأربعين -اليوم السابع -4 -2015
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كنيسة الأربعين

كنيسة الصباح -اليوم السابع -4 -2015
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كنيسة الصباح


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