بالصور.. طبيب يكسر "قلة" على باب مستشفى بعد نقله منها فى الشرقية

أقدم طبيب شاب بالشرقية على كسر "قلة" على باب مستشفى كفر صقر المركزى، التى كان يعمل فيها، تعبيرا عن فرحته بنجاحه فى النقل منها، بسبب معاناته من ضعف الإدارة وسوء الخدمة الطبية خلال فترة عمل دامت عاما ونصف – على حد وصفه.



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الطبيب يكسر القلة على باب المستشفى

وقال الطبيب لؤى محمد عبدالله حسن، طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى كفر صقر المركزى، أثناء خروجه من المستشفى، "لا شوفت فيكى هنا ولا شوفت فيكى ترف".

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آثار تكسير القلة

وأوضح الطبيب، أنه منذ تسلم فترة نيابته عام 2013 حتى اليوم عانى كثيرا بسبب ضعف الإدارة، مؤكداً أن القسم لا يوجد به جهاز سونار أو قياس نبض الجنين، وهى أهم الأجهزة الطبيبة التى تحدد نوع الولادة ومدى خطورة الحمل، وأنه طالب القسم بتوفيرهما إلا أنهم رفضوا قائلين، "الممرضات هيبوظوا الأجهزة ويستغلوها للكشف على أنفسم وأقاربهم"، بينما كان رد المدير "معدنيش مكان أحط فيه الأجهزة"، بالإضافة إلى سوء حالة المبانى وعدم نظافة الحمامات، والتى تسبب فى نقل الجراثيم وكذلك استغلال الحمام الوحيد النظيف مقصد لبيع الشبيسى والمياه الغازية، فضلا عن زيادة عدد التمريض المبالغ فيه فى الأقسام الداخلية، واصطحاب أطفالهم معهم مما يعيق العمل ويحول المستشفى كدار للحضانة.



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بطانية ومخدة فى سيارةالطبيب للسكن بسبب سوء حالة الإقامة فيه

>و قال الطبيب "إن حياة المريض عبث، فطبيب نساء يكشف عظام"، موضحاً أنه بسبب غياب الأطباء يقوم بالكشف فى الاستقبال على جميع الحالات، مثل أطفال أنف وأذن وباطنة وجراحة وعظام، ولما رفضت الاستمرار فى هذا الوضع تضامن معى نواب النسا أيضا، فاستجاب المدير، وعمل اجتماعا على أساسه أن ينظم العمل بطريقة جدول يكون فى يوم النوبتجية، بحيث يتواجد النواب من أقسام جراحة وباطنة ونسا، وبالفعل تم وضعه على الورقة، ولكن فى الواقع كله بيكشف كل حاجة فى غير تخصصه.



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إيصال الجزاءات بسبب الغياب

وأضاف أنه ذات مرة حضرت حالة حضرت للمستشفى الساعة 2 صباحا، فى حالة ولادة طبيعية، وبتقديرى الشخصى كان أمامها نص ساعة، كلمت أخصائى اليوم وكان نايم فى بيته قال لى ولدها، بس قبل ما تولدها مضيهم على إقرار إن الجنين مش ضامنين إنه عايش عشان مفيش جهاز نبض الجنين، ولا عندى جهاز سونار أشوف الجنين عايش ولا لأ، ومفيش نواب أشعة، واللى مسئول عن الأشعة بييجى الصبح وبعدها لو فيه حاجة مهمة اتصل بيه ولما اتصلت عليه قال لى قدامى ساعة، وكان رد فعل الناس طلب الطبيب أنهم رموا الورقة فى وشى ووجهوا لى إهانات بالغة.



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آثار تكسير السلالم بالمستشفى

وأشار إلى أنه فى أول يوم عمل له أكد له مدير المستشفى أن سيحضر 3 أيام فى الأسبوع يوم نوبتجية ويوم قسم داخلى ويوم عيادة، قائلا، "إحنا هنمضيلك باقى الأسبوع"، والتزمت بالكلام ده وعندما قمت بإجراءات الإخلاء وجدت جزاءات بقيمة 3000 جنيه، لافتا إلى أنه اكتشف التوقيع بغيابه دون علمه فى أيام مفترض أن يكون متواجدا بالفعل فى المستشفى قائلا، "أمال أنا كنت بروح وأتعب نفسى وأنام فى سكن غير آدمى وحاطط بطنيتى ومخداتى فى شنطة العربية ليه، لما ادفع 3000 جنيه جزاءات وليه الإدارة كانت بتشطب عليا، رغم وجودى فى بعض هذه الأيام".



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آثار الشروخ والتصدعات بجدران المستشفى



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حمام المستشفى غير آدمى