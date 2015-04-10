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ارتفاع عدد المصريين الذين أجلتهم الخارجية من اليمن إلى أكثر من 1200 شخص

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ارتفاع عدد المصريين الذين أجلتهم الخارجية من اليمن إلى أكثر من 1200 شخص ارتفاع عدد المصريين الذين أجلتهم الخارجية من اليمن إلى أكثر من 1200 شخص

 

مبنى وزارة الخارجية المصرية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن اجمالى من تم اجلائهم إلى خارج اليمن برا وبحرا وجوا قد تجاوز 1200 مواطن مصرى، مضيفاً أن معبر الطوال الحدودي بين اليمن والسعودية استقبل مساء أمس 9 ابريل وحتى صباح اليوم 10 الجاري أكثر من 70 مواطنًا مصريًا ليرتفع بذلك اجمالى من عبروا من اليمن إلى الأراضى إلى حوالى 970 مواطنًا عبروا بالبر عن طريق السعودية، وأشار المتحدث إلى أن اجمالى من عبروا من الاراضى اليمنية إلى سلطنة عمان حتى الان قد بلغ 100 مواطن فى حين تم إجلاء أكثر من 75 مواطنًا بحراً عن طريق جيبوتى.

وقال المتحدث إن الطاقم القنصلى المصرى على الجانب السعودى من الحدود مع اليمن فى معبر الطوال والطاقم القنصلى على الجانب العمانى مع الحدود مع اليمن عند معبر المزيونة يستمران فى تقديم التسهيلات والخدمات القنصلية للمصريين وحتى نقلهم إلى عن طريق رحلات مصر للطيران على نفقة الدولة، منوهاً بأن وزارة الخارجية تستمر فى اتصالاتها مع عدد من الدول الصديقة لإستمرار المساعدة فى إجلاء المصريين جواً وبحراً.

وجدد المتحدث توصية وزارة الخارجية بإستخدام معبر الطوال الحدودي الذي يعمل على مدار الساعة بين السعودية واليمن.

و تستمر خلية الأزمة بوزارة الخارجية فى تلقى استفسارات المواطنين المصريين فى اليمن واهاليهم من دخل جمهورية مصر العربية.

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