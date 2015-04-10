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ضبط 150 كيلو أسماك فاسدة بحوزة تاجر بالإسماعيلية

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نجحت أجهزة الأمن والرقابة التموينية بالإسماعيلية من ضبط كمية من الفسيخ والأسماك الفاسدة.

وقال مصدر أمنى أنه بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم وانتشار ظاهرة بيع الأسماك غير الصالحة للاستخدام الادمى، تمكن ضباط قسم والتجارة الداخلية من ضبط المدعو محمد ع ج سن 54 تاجر أسماك مقيم الرياح ــ دائرة مركز القنطرة غرب ، وذلك لحيازته داخل المحل على كمية من السردين ، والفسيخ المُدخن والمملح غير صالحة للإستخدام الآدمى بلغت وزنها حوالى ( 150 كيلو ) داخل براميل مختلفة الأوزان.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.

 

 

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