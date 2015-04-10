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وزير الزراعة: برامج تدريبية لرفع قدرات الجمعيات ودعم مديريات الزراعة في الصعيد

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وزير الزراعة: برامج تدريبية لرفع قدرات الجمعيات ودعم مديريات الزراعة في الصعيد وزير الزراعة: برامج تدريبية لرفع قدرات الجمعيات ودعم مديريات الزراعة في الصعيد

 

وزير الزراعة

ثمن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدور الذي تقوم به وحدة الانذار المبكر للمتغيرات المناخية التابع لمشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد .

جاء ذلك خلال كلمته على هامش تفقده لمشروع التغيرات المناخية بالزناقطة بمحافظة الاقصر، يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر، حيث أوضح ان هذه الوحدة تهدف الى اعطاء رسائل عن درجات الحرارة واشارات عنها لإرشاد المزارع وتوعيته للحد من أثر التقلبات الجوية على الانتاج الزراعي ضمن منظومة الكترونية حديثة.

وأضاف هلال ان المشروع ينفذ بالتعاون مع برنامج الاغذاية العالمية بالقاهرة، في خمس محافظات هي اسبوط، سوهاج، قنا، الاقصر، واسوان، للعمل على رفع قدرة المناطق للتأقلم مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها موضحاً ان انشطة المشروع تنفذ بوضع برامج تدريبية لرفع قدرات الجمعيات ودعم مديريات الزراعة في المحافظات الخمس وتقديم اليات سهلة لتطبيق وتحسين الري الحقلي مع رفع كفاءة المساقي الفرعية.

وعلى هامش الزيارة اجتمع الوزير مع مزارعي الاقصر واستمع الى مطالبهم ووعدهم بزيارة خاصة لهم في وقت قريب، لافتاً الى حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع المزارعين والفلاحين والتيسير عليهم.

وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية على هامش الزيارة ان اهم ادوار الوزارة تسويق المحاصيل الزراعية لخدمة الفلاح المصري مشددا انه لن يسمح بترك الفلاح فريسة للتجار، وان منظومة التسويق تستهدف تحسين دخل الفلاح ورفع مستوى معيشته،قائلاً “أنا خادم للفلاح”، لافتاً ان هناك جهات قدمت طلبات لاستيراد الاسمدة من الخارج لتلبية اجتياجات الموسم الزراعي الصيفي منعا لحدوث أي اختناقات، وتابع الوزير ان هناك اجتماع مشترك سيعقد غداً السبت بمجلس الوزراء السبت لوضع آليات التصرف في مشروع المليون فدان، وبحث دراسات الجدوي الخاصة بالمستثمرين والخاصة عمل مجتمعات زراعية متكاملة بالمشروع.

من جانبه أكد الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في التنمية المتكاملة،باعتبار الزراعة هي محور الاقتصاد، لافتا الى تعدد انماط النشاط الزراعي في الاقصر ، وانه لا بد من التركيز على التوسع في الرقعة الزراعية وتحسين جودة المحاصيل والاستفادة منها.

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