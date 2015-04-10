بالصور.. وزير الزراعة يؤكد سياسة الوزارة الداعمة للمزارع‎

تفقد، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، الجمعية التعاونية الزراعية النموذجية بقرية جزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج، وشاهد مخازن الأسمدة ووحدة التقاوي والمبيدات، واستمع لشرح تفصيلي من، السيد عطية، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، لمكونات الجمعية، وأهم المحاصيل الصيفية والشتوية بزمام الجمعية .

كما استمع وزير الزراعة لمشاكل المزارعين، التي جاء أغلبها حول السماد وعدم التسويق الجيد للمنتجات الزراعية .

وقال الوزير إن أهم شيء يجب توفيره للمزارع هو السماد، وتوصيل مياه الري له حتى نهاية المصرف و الترع، وتسويق المحصول مع التأكيد على بنك التنمية بعدم إضافة فوائد بنكية على سلفة المحصول بعد قيام الفلاح بتسليم محصوله للشركة، هذا وقد قام الوزير برفقة، محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، وحملة أمنية مكبرة لإزالة إحدى التعديات، بقرية جزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج، وحذر من أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وقال إنه لاتهاون فى إزالة أى تعدى بالتنسيق مع الشرطة والمحافظة .

وأشار إلى أهمية تطبيق الإنذار المبكر للتغيرات المناخية ضمن منظومة التنمية الزراعية بمصر، والذى يتيح إعطاء رسائل عن درجات الحرارة وإشارات عنها لإرشاد المزارعين وتوعيتهم للحد من أثر التقلبات الجوية على الإنتاج الزراعى .

توجه الوزير بعدها إلى قرية النزهة البحرية بمركز جهينة لافتتاح المسقى المطور الذي تم تنفيذه بمعرفة مشروع التغيرات المناخية ومشاهدة تجميعات القمح بالقرية في إطار مبادرة تجميع الحيازات المقننة، والتقى مع الزراع المستفيدين من المشروع ووقام بتسليم عدد من رؤوس الماعز للأسر الأكثر احتياجًا

وكان وزير الزراعة قد شارك، الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة إحتفالًا بعيدها القومي، وأدى صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله بحضور، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، واختتم الوزير زيارته للمحافظة بافتتاح أول مسقى لمشروع تطوير الرى الحقلى على ترعة ناصر المتفرعة من ترعة الكوامل بقرية الكوامل التابعة لمركز المنشاة .