"حماس" تنفى تشكيل لجنة عليا لإدارة قطاع غزة

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية حول اتصالات تجريها الحركة مع الفصائل فى غزة بشأن تشكيل لجنة عليا لإدارة القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى - فى تصريح صحفى مقتضب ظهر اليوم - إن ما تم نشره بشأن اتصالات نجريها لتشكيل لجنة عليا لإدارة قطاع غزة غير صحيح.

وأضاف أبو زهرى أن هناك اتصالات تجرى لتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وخاصة التفاهمات الأخيرة الخاصة بملفى الموظفين والمعابر.

وكانت صحيفة "القدس" المحلية ذكرت نقلا عن مصادر قالت إنها من داخل حماس أن قيادة الحركة طرحت مقترح تشكيل لجنة عليا لإدارة قطاع غزة مجددا على فصائل مختلفة فى غزة بعد تخلى حكومة التوافق عن مسؤولياتها تجاه العديد من الملفات والقضايا العامة بالقطاع.

وأشارت المصادر إلى أن نائب رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية ألمح فى لقاء خاص مع إعلاميين من الحركة مساء أمس فى منزله لإمكانية تشكيل اللجنة مجددا بمشاركة الفصائل بعد تهرب حكومة الوفاق من مسؤولياتها.

وذكرت أن فصائل اليسار مصممة على رفضها للمشاركة فى تشكيل اللجنة وأن فصائل أخرى قد توافق على المشاركة لكن الموضوع لا زال طور المشاورات ولم يتخذ فيه القرار النهائي.

وكانت حكومة التوافق الوطنى أصدرت خلال اجتماعها الأسبوعى أمس الأول قرارا بتشكيل لجنة لترتيب استلام معابر غزة، إضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة قضية الموظفين،وهو ما اعتبرته حركة حماس تنكرا للتفاهمات التى جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامى الحمد لله إلى قطاع غزة نهاية مارس الماضي.

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