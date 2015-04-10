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نفايات مصانع الورق للسترات الواقية من الرصاص في روسيا

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نفايات مصانع الورق للسترات الواقية من الرصاص في روسيا نفايات مصانع الورق للسترات الواقية من الرصاص في روسيا

أرشيفية

ابتكر علماء من روسيا طريقة جديدة لصنع سترات واقية من الرصاص باستخدام سيليلوز نانو متري.

توصل علماء جامعة بيرم الوطنية للبحوث الى ابتكار طريقة جديدة للحصول على سيليلوز نانو متري بطريقة بيوتكنولوجية، وينوون استخدام المادة الجديدة التي حصلوا عليها في صنع شاشات ذات سوبر مرونة وسترات واقية من الرصاص، وغير ذلك، وفقًا لما نُشر بموقع روسيا البوم.

كلفة الانتاج بالتكنولوجيا الجديدة اقل بـ 3.5 مرة من التكنولوجيا المعتادة. تضم التكنولوجيا الجديدة 6 مراحل، من ضمنها الحصول على الياف سيليلوز نقية، وفصل مركب الليغنين (مركب عضوي يشكل مع السيليلوز الخشب) بواسطة سلالة فطريات “Aspergillus niger “.

تقول الباحثة الفيرا بوزيومكو “يمكن الاستفادة من مختلف المواد المحتوية على السيليلوز، مثل نفايات مصانع الورق التي تشكل خطورة جدية على البيئة، حيث تراكم منها أكثر من 8 ملايين طن في مقاطعة بيرم وحدها”.

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