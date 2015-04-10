حبس تاجر مخدرات عثر بحوزته على 21 كيلو بانجو فى بنى سويف

تمكنت اليوم مباحث مركز شرطة ناصر شمال بنى سويف من ضبط 21 كيلو بانجو بحوزة تاجر مخدرات قبل توزيعها على عملائه بقرى المركز، تم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى مركز الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة فقرر المستشار تامر الخطيب محامى عام النيابات حبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى وحدة مباحث ناصر تفيد قيام مصطفى ع م 27 عاماً عاطل يقيم قرية بهبشين دائرة المركز بالإتجار فى نبات البانجو المخدر وتوزيعه على عملائه فى أوقات مختلفة.

بعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إخطار اللواء محمد أبوطالب مدير الأمن فكلف اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم وما بحوزته من مخدرات.

تم تكثيف المراقبة على المتهم وفى كمين على الطريق الفرعى المؤدى إلى قرية بهبشين نصبته قوة يقودها المقدم محمد الخولى رئيس مباحث مركز ناصر وتضم معاونيه النقيبين أحمد قنديل ومحمود أبوزيد وأفراد الشرطة سقط المتهم وبحوزته 7 لفافات من البانجو تزن 21 كيلو جراما معبأة داخل جوال ومبلغ 270 جنيهاً وتليفون محمول.