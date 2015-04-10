سائق وعاطل وراء قتل شاب وإلقائه بالطريق بهدف السرقة بأسيوط

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بأسيوط من تحديد وضبط مرتكبى واقعة قتل أحد الأشخاص والعثور على جثته ملقى بالطريق العام بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مساعد وزير الداخلية مدير امن أسيوط إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى بالطريق العام.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد.م.ع " 25 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيم بندر البدارى.. وأنه مصاب بجرح ذبحى بالرقبة وطعنة أسفل الرقبة من الأمام والعثور على سكين ملطخه بالدماء بالقرب من مكان العثور عليه بالطريق العام بمنطقة الشيخ على بناحية العقال البحرى بدائرة مركز شرطة البدارى .

تم تشكيل فريق من أجهزة البحث لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة برئاسة اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمديرية امن اسيوط وأسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة "أحمد . س . م" 26 سنة، سائق، و"هشام . أ . أ" 24 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيمان العقال البحرى بدائرة المركز .

> وأكدت التحريات أنهما قاما بالاتفاق فيما بينهما على قتل المجنى عليه باستدراجه لحضور حفل زفاف شقيق المتهم الأول واصطحابه عقب انتهاء الحفل لمحل الواقعة وقاما بقتله بإستخدام السلاح المضبوط بقصد سرقته اعتقاداً منهم أن بحيازته مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية استهدفت مساكنهما أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.