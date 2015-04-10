النيابة العامة تقرر حبس 4 بتهمة التورط في إثارة الفتنة بالمنيا

قررت، النيابة العامة بالمنيا، حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتورط في إثارة الفتنة بقرية الناصرية بمركز بني مزار، وأزدراء الأديان بتوزيع فيديو مسئ لصلاة المسلمين .

كان مأمور مركز شرطة بني مزار، تلقي بلاغاً من مسلمي قرية الناصرية بدائرة المركز، تفيد قيام، مدرس لغة إنجليزية، يدعي جاد يوسف يونان، 32 سنة، بتصوير ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يسئ لصلاة المسلمين، مما أثار حفيظة الأهالي .

وانتقل، العقيد عصام زين، وكيل فرع البحث الجنائي لشمال المنيا، والمقدم عصام أبو الفضل، رئيس مباحث بني مزار، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة إثارة الفتنة وأذدراء الأديان .