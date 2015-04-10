«محلب» يؤكد ضرورة إعلاء قيمة العمل .. ويهنئ العمال بقرب عيدهم

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن تتطلب اعلاء قيمة العمل من خلال ثقافة جديدة، مشيراً إلى أن هذا سيتحقق إذا أدركنا أن القيمة الحقيقية تكمن في العمل، وليس الحصول على الشهادة فحسب، وكذلك إذا ربطنا الأجر بالإنتاج، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بضمان حقوق العامل، وتأميناته، وتدريبة لرفع قدراته.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس إبراهيم محلب مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، بحضور الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة.

وقد تقدم رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى عمال مصر بالتهنئة بعيد العمال، وأكد للحضور أن العمال في قلب وطنهم مصر، وأنهم قريبون منه دائماً.

وقال رئيس الوزراء للحضور ” أنتم تمثلون عمال مصر، وعليكم دور كبير في فتح مجالات للتحاور معهم، والاستماع إلى مشكلاتهم وشكاواهم والعمل على حلها، فالعمال يلجأون إليكم، ويعتبرونكم الملاذ الأخير، فكونوا لهم طوق نجاة، لا قارب غرق.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب ” أدين بكل نجاح حققته إلى العامل المصري، فالله أعطاني ميزة التواصل مع العمال، والإخلاص لهم، فأخلص العمال للوطن على الدوام، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أحلامه وطموحاته كبيرة جداً للوطن وأبنائه، وسيستطيع تحقيقها بكم أنتم يا عمال مصر.

من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على فتح ملفات المصانع المتوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغليها تدريجياً لتعمل بطاقة كاملة، مشدداً على أن القطاع العام ملك لنا جميعاً، ويجب أن نكون أحرص الناس عليه.

من جانبه قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك ثلاثة اتحادات أفريقية: للنقل البري، والتجارة، والزراعة، والاتحاد العام في مصر يتعاون معها حالياً، وسيقوم بدعوة الأفارقة للمشاركة في احتفالات مصر بعيد العمال.‎

أضاف رئيس الاتحاد العام أنه يجري حالياً تحديث وتطوير معاهد ومراكز التدريب التابعة للنقابات العمالية، سواء في قطاعات البناء، أو الأخشاب أو الري، أو البترول وغيرها، بما يساعد على تخريج عامل ماهر قادر على الإنتاج والابتكار والمنافسة في الداخل والخارج.

كما أكد الحضور من ممثلي النقابات العامة، أن عمال مصر في كافة القطاعات لديهم الرغبة الأكيدة للمشاركة في بناء مصر، فهم قدموا الكثير لهذا الوطن طوال العقود الماضية وعلى استعداد لتقديم المزيد.

أ ش أ