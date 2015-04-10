"المرور" يضبط 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير للمرور، من حملاتها المرورية بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لرصد المخالفات المرورية ومواجهة الخارجين عن القانون أعلى الطرق والمحاور بشتى المحافظات.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 45573 مخالفة مرورية متنوعة ما بين الانتظار الخاطئ والسير بدون لوحات معدنية والسير عكس الاتجاه، كما تم حجز 156 سيارة تسيير بدون رخص قيادة.

وتواصل الأجهزة الأمنية على مستوى المحافظات شن الحملات المرورية لرصد المخالفات ومتابعة الحالة المرورية أعلى الطرق.