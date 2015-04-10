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مقتل شخص وإصابة 2 فى مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالإسماعيلية

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مقتل شخص وإصابة 2 فى مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالإسماعيلية مقتل شخص وإصابة 2 فى مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالإسماعيلية
لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران فى مشاجرة نشبت بين عائلتين لخلاف على قطعة أرض زراعية بقرية المنايف بالإسماعيلية .

وقال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، اليوم الجمعة، إن شخصا وصل إلى مبرد مشرحة المستشفى جثة هامدة مصابا بطلق نارى فى شجار وقع بالقرية ومصابين اثنين .

وأضاف المصدر أن مهدى احمد على 32 سنة وصل للمستشفى صريعا، فيما وصل المصابات إبراهيم سليمان 23 سنة وشقيقه عيد سليمان 13 عاما مصابين بأعيرة نارية " خرطوش ".
>وحررت قسم شرطة أبو صوير محضرا بالمشاجرة فيما تجرى وحدة مباحث القسم تحريات عن المتسببين فى المشاجرة وحادثة القتل.

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