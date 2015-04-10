إصابة 7 أشخاص بينهم رقيب شرطة فى حريق بـ"فراكة ذرة" بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، بينهم رقيب شرطة، من إدارة الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، بحروق وجروح متفرقة فى أنحاء الجسد، إثر نشوب حريق بفراكة ذرة بمدينة رشيد .

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارا بنشوب حريق بفراكة ذرة مكونة من طابقين "قطاع خاص" كائنة بمدخل السكة الجديدة برشيد، ملك أشرف محمود شرف (35 عاما)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده .

وأسفر الحريق عن إصابة مالك الفراكة و5 عمال بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين بنسبة 10%، وكذلك إصابة رقيب الشرطة بلال السيد السعيد (35 عاما - من قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة) وحدة إطفاء رشيد أثناء قيامه بعمليه الإطفاء، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام للعلاج .

ونتج عن ذلك احتراق بعض الماكينات وكمية من أجولة الذرة بداخل الفراكة، وأرجع مالك الفراكة سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى من الماكينة أثناء التشغيل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق فنيا، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .