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القبض على متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد فى محطة مترو غمرة

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القبض على متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد فى محطة مترو غمرة القبض على متهم هارب من حكم بالسجن المؤبد فى محطة مترو غمرة
تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق المعين بها مندوب شرطة حمادة فتحى عبد الفضيل، والمجند حسين ركابى حسن، من ضبط "عماد.ح.م" 31 سنة، عاطل، مقيم الدرب الأحمر، بنوع الاشتباه أثناء تواجده بالمحطة، وبالكشف عنه تبين سابقة اتهامه فى 4 قضايا آخرها القضية رقم 1756/2014 جنايات قسم الدقى "مخدرات" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 6730/2014 جنايات قسم الدقى "مخدرات" كلى مستأنف 532/2014 حصر رقم 1267/2014 غيابى بالسجن لمدة 25 سنة، وغرامة 100000 جنيه بجلسة 9/9/2014 .

تم تحرير المحضر رقم 21/232 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق وإرساله بالمتهم لقسم شرطة الدقى لقيده وعرضه على النيابة.

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