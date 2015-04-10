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ضبط 2000 لتر بنزين قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

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ضبط 2000 لتر بنزين قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم ضبط 2000 لتر بنزين قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم
تمكنت حملة أمنية شنتها مديرية أمن الفيوم بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين بالمحافظة من ضبط سيارة محملة بـ2000 لتر بنزين 80 قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء بالمحافظة.

كانت مديرية أمن الفيوم شنت حملة على طرق المحافظة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بقيادة اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تمكنت من ضبط السيارة رقم 51838 قيادة محمد ع م 47 سنة محملة بـ 2000 لتر بنزين مهرب لبيعه بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 6092 لسنة 2015، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تم ضبط تروسيكل محمل بعدد من اسطوانات البوتاجاز المدعمة مهربة لبيعها فى السوق السوداء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7801 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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مصر 365

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