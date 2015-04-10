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"صحة الدقهلية" تكشف إهدار مال عام بـ52 مليون جنيه فى 3 مستشفيات

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"صحة الدقهلية" تكشف إهدار مال عام بـ52 مليون جنيه فى 3 مستشفيات "صحة الدقهلية" تكشف إهدار مال عام بـ52 مليون جنيه فى 3 مستشفيات
كشفت لجنة التفتيش المالى والإدارى المشكلة من قبل الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن واقعة إهدار مال عام داخل مديرية الصحة بالدقهلية خلال العام الماضى.

وكشف تقرير اللجنة عن التعاقد مع إحدى شركات الأجهزة الطبية بتوريد كمية من الأجهزة لمستشفيات صدر بهوت والجمالية والمطرية، بقيمة 52 مليون جنيه بدون عمل مناقصة، وتم التعامل بالمثل مع تعاقدات الوزارة مع شركة الأجهزة الطبية.

كما كشفت اللجنة المشكلة أن المستشفيات حررت محاضر استلام للأجهزة وتشغيل وتدريب، وهو ما أثبتت اللجنة عدم صحته، بعد أن تم اكتشاف وجود الأجهزة بالمخازن دون عمل والمتمثلة فى (شاشات، أجهزة غسيل كلوى، جهاز صدمات، أجهزة خاصة بالعمليات) بدون تشغيل وداخل الكراتين الخاصة به.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم حساب الضمان على الأجهزة من خلال وقت محضر التركيب، وهو ما يعد إهدار مال عام وبعد اكتشاف الواقعة تم إبلاغ حسام إمام الدين محافظ الدقهلية به وعلى الفور قام بإصدار قرار بتحويل 17 موظفا بالمستشفيات الثلاثة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

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مصر 365