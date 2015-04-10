خطباء الجمعة بالسويس يطالبون المواطنين بإتقان العمل والاقتداء بالرسول

طالب خطباء الجمعة، بمعظم مساجد محافظة السويس، المواطنين بضرورة إتقان العمل والاقتداء بالرسول، مؤكدين أنه السبيل لتقدم الأمة الإسلامية.

من جانبه قال الدكتور كمال البربري، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع خطباء المساجد بالمحافظة التزموا بالخطب الموحدة، ولم يرصدوا أى مخالفات، موضحا أن جميع الأئمة تحدثوا فى خطبة تحت بعنوان" الإتقان سبيل الأمم المتحضرة".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لـ" اليوم السابع" أن الأئمة بالمساجد تناولوا فى خطبتهم دعوة الإسلام إلى إتقان العمل وإتقان العمل واجب دينى ووطنى وسبيل لرفعة البلاد والمراقبة والمتابعة طريق الإصلاح.