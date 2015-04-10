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السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مستعدة لاستقبال المواطنين بشم النسيم

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السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مستعدة لاستقبال المواطنين بشم النسيم السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مستعدة لاستقبال المواطنين بشم النسيم
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزائرين فى إجازة شم النسيم يوم الاثنين المقبل.

وذلك من خلال توفير عمالة مدربة بزى موحد مدون عليه اسم كل عامل، واسم الشاطئ الذى يعمل به، مع توفير أدوات الإنقاذ اللازمة وذلك للحفاظ على سلامة الرواد، وتوفير الرايات التى تدل على حالة الشاطئ، ووضع اللوحات الخاصة بالتعليمات لدخول الشاطئ، وعدم السماح بدخول الحيوانات مع وضع قائمة بأسعار المشروبات التى تقدم للجمهور ووضعها فى مكان ظاهر، ولوحات على مداخل الشواطئ مدون عليها اسم الشاطئ ونوع الخدمة التى تقدم وكذلك الخدمات المقدمة.

وكذلك تم تجهيز الشواطئ المجانية التى تدار بمعرفة المحافظة بجميع الأدوات ورفع مستوى كفائتها لتكون على نفس مستوى الشواطئ المميزة.

وتم التعاون والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير العربات اللازمة على طول الكورنيش وذلك للحفاظ على سلامة المصطافين.

وتم إعداد خطة للمرور على جميع الشواطئ والكافتريات والكازينوهات للتفتيش عليها ورصد المخالفات والعمل على حلها فى حينه وذلك لأحكام السيطرة وضمان مستوى الخدمة التى تقدم لكافة الرواد والمصطافين.

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مصر 365

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