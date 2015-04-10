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سقوط 37 قتيلا بينهم 12 عسكريا فى اشتباكات بين الأمن وداعش فى العراق

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سقوط 37 قتيلا بينهم 12 عسكريا فى اشتباكات بين الأمن وداعش فى العراق سقوط 37 قتيلا بينهم 12 عسكريا فى اشتباكات بين الأمن وداعش فى العراق
أفادت فضائية سكاى نيوز، فى خبر عاجل، منذ قليل، سقوط 37 قتيلا بينهم 12 عسكريا فى اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومسلحى تنظيم "داعش" وسط الرمادى فى العراق.

وعلى جانب آخر، أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، أن تنظيم داعش اختطف 100 شخص من قبيلتى شمر والجبور فى قضاء بيجى.

وأضافت المصادر "عناصر داعش أقدمت على اختطاف 100 شخص من قبيلتى شمر والجبور فى منطقة تلول الباج شمالى قضاء بيجى على خلفية رفضهم اعلان البيعة للتنظيم وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة".

ولا تزال أجزاء من قضاء بيجى شمالى صلاح الدين تخضع لسيطرة كاملة لتنظيم داعش وتعمل القوات العراقية حاليا على وضع خطط لتحريرها.

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