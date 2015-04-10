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السعودية توضح أسباب منع طائرة باكستانية من دخول أجواء المملكة

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السعودية توضح أسباب منع طائرة باكستانية من دخول أجواء المملكة السعودية توضح أسباب منع طائرة باكستانية من دخول أجواء المملكة
كشفت اليوم الجمعة عن أسباب منع إحدى الطائرات "الباكستانية" من دخول أجواء المملكة، مؤكدة أن الطائرة ممنوعة من الطيران فى أوروبا .

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى فى بيان لها انه بناء على سياستها المعلنة بالحفاظ على سلامة الأجواء و الركاب أعادت طائرة من طراز بوينج 767 تابعة لشركة شاهين للطيران قبل دخولها أجواء المملكة لعدم وجود تصريح للطائرة صادر من الهيئة يسمح لها بالطيران إلى المملكة العربية السعودية و هو الإجراء المتبع حسب الأنظمة.

جدير بالذكر أن الشركة تقدمت بطلب تصريح للطائرة و لكن تم رفضه لوجود ملاحظات تتعلق بالسلامة ولعدم توافق الطائرة مع الأنظمة الدولية للطيران و الطائرة تحمل تسجيل جى ايه جى - جى واى أردنى و مستأجرة من شركة شاهين للطيران الباكستانية ومحظورة من السفر فى أوروبا .

و تؤكد الهيئة العامة للطيران المدنى أن سلامة أجواء المملكة و الالتزام التام بأدق معايير السلامة هو من أهم أولويتها و لن تسمح بأى تجاوزات فى هذه الأمور كما تؤكد أنه يحق لأى مشغل إدراج أى طائرة يرغب بتشغيلها إلى البلد المقصود إلا بعد التقدم بالطلب مسبقا واخذ الموافقة عليه على أن تكون مطابقة للأنظمة والمقاييس الدولية كما هو معمول به بجميع دول العالم.
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مصر 365

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