قافلة لـ”الأورمان” توقع الكشف الطبي على 450 من مرضى العيون بالأقصر

نظمت جمعية الأورمان الخيرية قافلة طبية بقرية الحليلة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر وذلك فى إطار خطة الجمعية للقضاء على أمراض العيون .

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبى على 450 مريض منهم 220 مريض يحتاج لعمليات و195 مريض يحتاج لنظارة طبية وصرف علاج لباقى المرضى .

وقال أحمد إبراهيم مسئول الأورمان بمحافظات الصعيد أنه سيتم اجراء العمليات الجراحية للمرضي بعد مرور اسبوع من الكشف بالنسبة لعمليات المياه البيضاء والزرقاء والعمليات الصغرة باحدى المراكز المتخصصة بقنا ويتم تحويل المريض الذى يتحاج لاجراء عملية بالشبكية للقاهرة على نفقة الأورمان.

وأشار إبراهيم إلي أنه فى اطار تعاون الجهات التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدنى قررت الدكتور ناهد محمد احمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر استقبال الوحدات الصحية بالقرى والنجوع لقوافل الاورمان .