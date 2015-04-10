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السودان يستدعى مبعوث الاتحاد الأوروبى بسبب تصريحات عن الانتخابات

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السودان يستدعى مبعوث الاتحاد الأوروبى بسبب تصريحات عن الانتخابات السودان يستدعى مبعوث الاتحاد الأوروبى بسبب تصريحات عن الانتخابات
قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الجمعة إنها استدعت ممثل الاتحاد الأوروبى فى الخرطوم بسبب تصريحات حساسة عن المناخ السياسى بالبلاد قبل الانتخابات المقررة الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن يتولى الرئيس عمر حسن البشير فترة ولاية جديدة ممدا رئاسته المستمرة منذ 25 عاما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة من 13 إلى 15 ابريل نيسان والتى تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسية.

وكانت فديريكا موجرينى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى قد قالت أمس الخميس فى بيان إنه لا يتوافر "مناخ" يتيح إجراء الانتخابات. وقال البيان "الشعب السودانى يستحق ما هو أفضل. لذا فضلنا عدم المشاركة فى تأييد هذه الانتخابات."

وأضاف البيان أن السودان أخفق فى إجراء حوار وطنى حقيقى لتهدئة الصراعات والتمهيد لعملية سياسية تشمل كافة الأطياف.

وقال المتحدث على الصادق أن السودان استدعى رئيس مكتب الاتحاد الأوروبى فى الخرطوم اليوم الجمعة للشكوى من تصريحات موجرينى التى وصفتها الوزارة بأنها "تشويه متعمد".

ولم يذكر الصادق اسم المبعوث لكن موقع الاتحاد الأوروبى يورد اسم توماس أوليكنيهو كسفير هناك.

ولم يتسن الاتصال بمسئولين فى الاتحاد للتعليق.
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مصر 365