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إحباط محاولة سائق سرقة سيارة أمام مول تجارى بمدينة نصر

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إحباط محاولة سائق سرقة سيارة أمام مول تجارى بمدينة نصر إحباط محاولة سائق سرقة سيارة أمام مول تجارى بمدينة نصر
تمكنت القوات الأمنية من رجال مباحث تأمين الفنادق بالقاهرة، من ضبط "أحمد عبدالحميد أحمد" 36 سنة، سائق ومقيم بمدينة نصر، وله محل إقامة آخر فى الحدائق، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 1507 لسنة 2010 مدينة نصر أول سرقة وسائل نقل والمحكوم عليه فى القضيتين 7066 لسنة 2009 السلام ثان مخدرات، والمقضى فيها بالحبس سنة، والقضية 4940 لسنة 2010 سرقة الجديدة، والمقضى فيها بالحبس سنة، وبحوزته مفك وجهاز آى باد حال شروعه فى سرقة السيارة رقم ط ب ط 726 ماركة فيات بونتو ملك "أحمد فتحى" 30 سنة، مهندس ومقيم بمدينة نصر أول بأسلوب كسر الهواية.

وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أن المضبوطات متحصلات حادث سرقة من داخل السيارة متوقفة بطريق النصر وجارى الإرشاد عنها والتوصل لمالكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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