ضبط 4 أطنان ملح طعام ورنجة مجهولة المصدر فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مصنع رنجة ( بدون ترخيص ) كائن بقرية خالد بن الوليد مركز بدر لحيازته كمية ( 405 ) كيلو جرامات أسماك رنجة مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 3356/2015 جنح مركز بدر.

كما تم ضبط صاحب مخزن ملح طعام بقرية شنديد مركز إيتاى البارود لحيازته عدد ( 500ر3 ) طن ملح طعام مجهول المصدر

>وتحرر المحضر 5015/2015 جنح مركز شرطة إيتاى البارود.

كما تم ضبط سائق السيارة رقم 6482 نقل بحيرة ومقيم بقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات لحيازته عدد ( 38 ) طفاية مجهولة المصدر وتحرر المحضر 7344/2015 جنح مركز كوم حمادة.

كما تم ضبط سائق سيارة نقل بدون لوحات ومقيم بقرية 6 مركز إدكو لقيامه بتجميع عدد ( 35 ) أسطوانة غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 3376/2015 جنح مركز المحمودية.