ضبط 530 كيلو من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الشئون الصحية "قسم المراقبة على الأغذية" بحملة استهدفت أسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة بدوائر أقسام المدينة، وتم ضبط كل من "محمد.ع" 36 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الأسماك المملحة بدائرة قسم سيدى جابر، لحيازته وعرضه للبيع عدد 335 كجم من الأسماك المملحة بها تغيرات فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط "على.م.ا" 35 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الأسماك المملحة بدائرة قسم أول المنتزه لحيازته وعرضه للبيع 145 كجم من الأسماك المملحة "فسيخ" بها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط "أحمد.ا.ا" 24 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الأسماك المملحة بدائرة قسم أول المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع 50 كجم من الأسماك المملحة "سردين" بها تغيرات فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.