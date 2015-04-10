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مصرع عجوز دهستها سيارة ميكروباص وفر قائدها هاربا بالبحيرة

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مصرع عجوز دهستها سيارة ميكروباص وفر قائدها هاربا بالبحيرة مصرع عجوز دهستها سيارة ميكروباص وفر قائدها هاربا بالبحيرة
لقيت صباح اليوم الجمعة، عجوز مصرعها حيث دهستها سيارة ميكروباص أثناء عبورها طريق جبارس إيتاى البارود "فرعى" أمام قرية جبارس دائرة مركز إيتاى البارود، ودهستها سيارة وفرت هاربة، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "قدرية عباس إبراهيم جمعة" 64 سنة ربة منزل ومقيمة جبارس بحرى دائرة المركز للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة رقم ب م د 4879 "ميكروباص" بيضاء اللون قيادة عبد الفتاح سعيد أبو عوض ومقيم جبارس قبلى دائرة المركز (فر هاربًا بالسيارة) ما أدى لوفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

وبسؤال نجل المتوفاة "محمد على أحمد عامر" فنى سيارات بشركة سوزوكى ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة والدته، وتحرر المحضر 7804/2015 جنح المركز، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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مصر 365