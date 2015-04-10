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السفير السعودى بالكويت: مجلس التعاون سعى للوحدة اليمنية

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السفير السعودى بالكويت: مجلس التعاون سعى للوحدة اليمنية السفير السعودى بالكويت: مجلس التعاون سعى للوحدة اليمنية
أكد سفير المملكة العربية لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز أن عملية "عاصفة الحزم" فى اليمن لم تأت من فراغ، مشيرا إلى أن دول المجلس سعت جاهدة للوصول للوحدة اليمنية عن طريق المبادرة الخليجية، غير أن بعض الأطراف لم تلتزم ببنودها، وبدأت بالاعتداء على السلطة الشرعية.

ورفض الفايز فى حوار مع صحيفة "الراي" نشرته صباح اليوم " الجمعة " وصف عملية "عاصفة الحزم " بأنها خطأ استراتيجى، معتبرا انه " أن كان هناك من خطأ استراتيجى فهو فى تدخل إحدى دول الإقليم فى شؤون اليمن الداخلية ودعمها للجماعات الحوثية وفلول النظام السابق بالمال والسلاح والتدريب "، وبين أن كل مراقب للأوضاع كان يدرك أنه لو تركت الأمور فإنها ستوصل لانهيار الدولة اليمنية وسيطرة الجماعات المتمردة الحوثية وفلول النظام السابق على مقدرات البلد وزيادة النفوذ الأجنبى فى اليمن، وشدد على أن أى تهديد لأمن واستقرار اليمن هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وأشاد سفير المملكة العربية السعودية بالموقف التاريخى لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولحكومة وشعب الكويت الذين قاموا بتقديم كل الدعم من جميع النواحى العسكرية والسياسية والإعلامية لعمليات عاصفة الحزم، معربا عن أمله أن تنتهى الحرب برضوخ الحوثيين للسلطة الشرعية والتفاهم بين مكونات الشعب اليمنى على ما يرونه مناسبا لمستقبل اليمن من دون تدخل أى قوى خارجية.

ونفى الفايز أن يكون توقيع المملكة اتفاقية نووية مع كوريا الجنوبية بداية سباق للتسلح النووى فى المنطقة من منطلق توازن القوى وقال " أن المملكة لديها برنامج لاستخدام التقنية النووية لأغراض سلمية كانت تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز، والآن تم إنشاء هيئة متخصصة بهدف الاستفادة السلمية من هذه التقنية.
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مصر 365

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