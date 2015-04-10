محامى يتهم عمال شركة غاز بشبرا الخيمة بتحريض زملائهم على الإضراب عن العمل

تقدم محامى بشركة غاز مصر بشبرا الخيمة ببلاغ لقسم ثانى يتهم فيه 5 من عمال الشركة، بالامتناع عن العمل منذ 6 أيام، وتحريض باقى العمال على الإضراب بسبب تأخر صرف الأرباح، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغا من على محمد سرور محامى بشركة غاز مصر بقيام "إسماعيل.ا.ا" و"أحمد.ع.ع" و"رضا.ع.ر" و"حمادة.د.ف" و"عماد.ر.ع"، وهم عمال فنيون بالشركة لتوصيل الغاز بالمنازل لقيامهم بالامتناع عن العمل من يوم 4 أبريل الجارى، وتحريض باقى العاملين بالشركة للإضراب عن العمل، وعلل ذلك بسبب تضررهم من تأخير صرف باقى الأرباح بالشركة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3182 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.