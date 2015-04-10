أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى يتهم عمال شركة غاز بشبرا الخيمة بتحريض زملائهم على الإضراب عن العمل

Google+ Print
محامى يتهم عمال شركة غاز بشبرا الخيمة بتحريض زملائهم على الإضراب عن العمل محامى يتهم عمال شركة غاز بشبرا الخيمة بتحريض زملائهم على الإضراب عن العمل
تقدم محامى بشركة غاز بشبرا الخيمة ببلاغ لقسم ثانى يتهم فيه 5 من عمال الشركة، بالامتناع عن العمل منذ 6 أيام، وتحريض باقى العمال على الإضراب بسبب تأخر صرف الأرباح، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغا من على محمد سرور محامى بشركة غاز مصر بقيام "إسماعيل.ا.ا" و"أحمد.ع.ع" و"رضا.ع.ر" و"حمادة.د.ف" و"عماد.ر.ع"، وهم عمال فنيون بالشركة لتوصيل الغاز بالمنازل لقيامهم بالامتناع عن العمل من يوم 4 أبريل الجارى، وتحريض باقى العاملين بالشركة للإضراب عن العمل، وعلل ذلك بسبب تضررهم من تأخير صرف باقى الأرباح بالشركة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3182 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي