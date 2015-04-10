القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق "شوت جن" قبل التشاجر بها فى المرج

تمكنت القوات الأمنية من رجال مباحث قسم شرطة المرج من ضبط "السيد إبراهيم حسن" 39 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن عيار 12 مم، و"أبو الحسن إبراهيم" 38 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12 مم ، و 5 طلقات من ذات العيار، و"حسنين عبدالرحيم" 54 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12 مم ، وبصحبتهم 4 أشخاص آخرين لاذوا بالفرار أثناء ضبط المتهمين.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة بقصد التشاجر مع آخرين بسبب خلافات حول الجيرة، فتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .