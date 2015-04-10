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مصرع نقاش وإصابة شخصين فى اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة بالمنوفية

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مصرع نقاش وإصابة شخصين فى اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة بالمنوفية مصرع نقاش وإصابة شخصين فى اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة بالمنوفية
لقى نقاش بقرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية مصرعه، وأصيب شخصان آخران بإصابات بالغة، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية فى عمود إنارة أمام قرية مليج نتيجة اختلال عجلة القيادة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد وصول كل من أحمد السيد حماد 23 عاما نقاش مصاب باشتباه نزيف بالمخ إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى توفى عقب وصوله، وعادل محمد 22 عاما، وسعيد صبحى مصابين بإصابات بالغة، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية فى عمود إنارة أمام قرية مليج نتيجة اختلال عجلة القيادة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365