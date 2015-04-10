محافظ قنا يعقد المؤتمر التوظيفي لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص

عقد عبدالحميد الهجان محافظ قنا المؤتمر التوظيفي الذي نظمه جهاز تدريب وتشغيل الشباب بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة وبحضور القيادات التنفيذية وثماني ممثلين عن شركات القطاع الخاص.

وأشار الهجان إلى أن المؤتمر يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين ومتضمنة فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة موزعه ما بين الشركات السياحية والشركات الصناعية والتجارية وشركات الأمن موضحا أن جميع هذه الشركات سوف توفر فرص عمل تتمتع بكافة مزايا وظائف القطاع الحكومي وراتب شهري يبدأ من 1200 إلى 1800 جنيه.

وأضاف الهجان أنه لا بد من تغيير ثقافة وفكر العمل لدي شباب مصر للإتجاه نحو العمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على القطاع الحكومي وتقليص نسبة البطالة في الجمهورية.

ولفت إلى أن هذا الملتقي يهدف إلي تعزيز التواصل بين الشباب الباحث عن عمل والمنشآت التي تبحث عن عماله بجميع أنواعها ومهارتها وذلك للإسهام في توفير فرص عمل للشباب من الجنسين .