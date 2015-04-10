تخلص من الضغوط النفسية بـ10 حيل أهمها ذكرياتك الحلوة وتحديد هدف

نصائح للتخلص من الضغط النفسى:

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الضغوط النفسية من أصعب الأمور التى يمر بها الكثيرون، ويرجع السبب إلى مصاعب الحياة اليومية، ويحتاج الكثيرون للاسترخاء للتخلص من هذا الشعور السلبى.>وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، بعض النصائح للقضاء على الضغوط النفسية، و منها:>1- تحديد الهدف والتركيز فى شىء واحد يساعد على التخلص من القلق والتوتر.>2- تذكر بعض المواقف الجيدة التى مرت بها.>3- الذهاب لبعض الأماكن ذات الطابع الطبيعى، كالجلوس على النيل أو فى الحدائق المتواجد بها الزهور والزرع، هذه الحيل تساعد على الشعور بالاسترخاء.>4- ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيا.>5- معرفة الأشخاص الإيجابيين والطموحين، لأنهم يساعدون على التخلص من الضغط النفسى.>6- القراءة من أهم العوامل التى تخلصك من الضغط النفسى، ولذلك ينصح بهذه الحيلة عن طريق قراءة الكتب الجيدة التى تضيف لك ولشخصيتك.>7- الإكثار من تناول الماء يزيد من الشعر بالراحة والاسترخاء.>8- التجديد فى الحياة، كشراء ملابس جديدة.>9- تنظيم عدد ساعات العمل.>10- أخذ القسط الكافى من النوم.