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تخلص من الضغوط النفسية بـ10 حيل أهمها ذكرياتك الحلوة وتحديد هدف

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تخلص من الضغوط النفسية بـ10 حيل أهمها ذكرياتك الحلوة وتحديد هدف تخلص من الضغوط النفسية بـ10 حيل أهمها ذكرياتك الحلوة وتحديد هدف
الضغوط النفسية من أصعب الأمور التى يمر بها الكثيرون، ويرجع السبب إلى مصاعب الحياة اليومية، ويحتاج الكثيرون للاسترخاء للتخلص من هذا الشعور السلبى.

نصائح للتخلص من الضغط النفسى:


>وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، بعض النصائح للقضاء على الضغوط النفسية، و منها:
>1- تحديد الهدف والتركيز فى شىء واحد يساعد على التخلص من القلق والتوتر.
>2- تذكر بعض المواقف الجيدة التى مرت بها.
>3- الذهاب لبعض الأماكن ذات الطابع الطبيعى، كالجلوس على النيل أو فى الحدائق المتواجد بها الزهور والزرع، هذه الحيل تساعد على الشعور بالاسترخاء.
>4- ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيا.
>5- معرفة الأشخاص الإيجابيين والطموحين، لأنهم يساعدون على التخلص من الضغط النفسى.
>6- القراءة من أهم العوامل التى تخلصك من الضغط النفسى، ولذلك ينصح بهذه الحيلة عن طريق قراءة الكتب الجيدة التى تضيف لك ولشخصيتك.
>7- الإكثار من تناول الماء يزيد من الشعر بالراحة والاسترخاء.
>8- التجديد فى الحياة، كشراء ملابس جديدة.
>9- تنظيم عدد ساعات العمل.
>10- أخذ القسط الكافى من النوم.

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