ضبط 5 قطع أسلحة نارية و13 متهما هاربين من قضايا جنائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، خلال حملة مكبرة شنتها، من ضبط 5 قطع أسلحة بدون ترخيص بحوزة 5 متهمين عبارة عن بندقية خرطوش و4 فرود محلية، بالإضافة إلى 13 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط محمد س 28 سنة، من ديرمواس وبحوزته لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1845 لسنة 2015 إدارى مركز ديرمواس، فيما تم القبض على 13 متهما هاربين من قضايا جنائية متنوعة، منها سرقة وقتل عمد ومقاومة سلطات.

وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.