مباحث الضرائب تضبط 89 حالة تهرب بقيمة مليار و90 مليون جنيه خلال 5 أيام

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 5 أيام، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات 89 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 1,090,444,025 جنيها.

وفى مجال التهرب الجمركى تم ضبط 42 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط 57 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات، وفى مجال الضرائب العقارية تم ضبط 231 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ 148 حكما قضائيا.