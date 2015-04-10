أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة داخل كنيسة العذراء فى شبرا الخيمة

تمكنت مباحث شبرا الخيمة من السيطرة على مشاجرة داخل كنيسة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين انتقلت قوات الأمن، وتم ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، بلاغا من الخدمات المعينة لتأمين كنيسة العذراء والملاك ببيجام بحدوث مشاجرة داخل الكنيسة.

وانتقل العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى، حيث تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أسماء ص ن" ربة منزل و"عبدالسلام م م" مقاول وطرف ثان "تامر ر أ" و"أندور ن ر" عامل و"ديفيد ن ر" عامل.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بالتعدى بالضرب وإحداث إصابتهم بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7687 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م.