مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بطريق شبين القناطر بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء محمود يسرى مدى أمن القليوبية إخطارا بالحادث الذى أسفر عن مصرع سمير حجازى جوده (20 عاما / طالب) وإصابة كل من (عبد الله عماد سعيد منجد ، وعمر عماد سعيد ، وباسل علاء عفيفى ، ومحمود فرج محمود ، ومحمد فرج محمود) وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى السويس ، لقى سائق وعامل مصرعهما داخل منطقة المحاجر بالعين السخنة ، إثر سقوط سيارة نقل كانا يستقلانها بالقرب من المحجر الخاص بإحدى الشركات ، أثناء قيامهما بنقل الرمال ، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى السويس العام.

وكان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا بمصرع كل من محمد ف (21 عاما - سائق) ومحمدى (16 عاما - تباع مع السائق) إثر سقوط سيارة نقل على الصخور بالمنطقة الجبلية .

وقال مصدر طبى ، إنه تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السويس العام ، وأنهما توفيا قبل وصولهما للمستشفى .