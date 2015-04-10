إعادة فتح موانىء شرم الشيخ والسخنة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح موانىء السخنة و شرم الشيخ وذلك بعد تحسن الأحوال المناخية، عقب تأثر البلاد بمنخفض جوى.

ويستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة السياحية ايلاند سكاى وعلى متنها 69 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من سفاجا لقضاء يوم ترفيهى بمدينة القاهرة، حيث تتميز ميناء السخنة بقربها من مدينة القاهرة.

وتستقبل الميناء السفينة سكاى رويال وعلى متنها 5240 طن معدات قادمة من الصين، كما يغادر الميناء السفينة سبيرو بعد شحن 78 حاوية بوزن 2072 طن متجهة إلى جدة.

وتشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 198 سائح الى و من مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص.

وتستقبل اليخت بيلا 1 و على متنه 24 سائح و اليخت ويرل ويند و على متنه 22 سائح و اليخت سى ويلد سول و على متنه 22 سائح قادمين من ابو نحاس .

وعلى جانب اخر يستمر اغلاق ميناء الغردقة لليوم الثانى على التوالى لشدة الرياح لاكثر من 27 عقدة و ارتفاع الامواج الذى يتراوح ما بين 3-4 متر، ويستعد ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز برايد و على متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس و على متنها 300 سيارة و السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 350 سيارة قادمتان من جدة و يغادر الميناء السفينة الفيروز و على متنها 6 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة .

و على جانب أخر، يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة ارك فورواردر وعلى متنها 120 شاحنة قادمة من ضبا، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة السياحية ماى شيفت تو و على متنها 1838 سائح من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء الاسكندرية كما يستقبل السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 59 راكب و 82 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 36 راكب و 12 سيارة و 35 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 80 شاحنة و 12 راكب .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 408 راكب منهم 85 معتمر و 2 باص عمرة و 8 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 49 راكب و 45 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع بالامس وصول العبارة ايلة و على متنها 295 راكب و 10 شاحنة و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 61 راكب و 45 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 53 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 303 راكب منهم 85 معتمر و 2 باص عمرة و 9 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 43 راكب و 43 شاحنة و 1 سيارة .

وشهد ميناء سفاجا بالامس مغادرة السفينة السياحية ايلاند سكاى و على متنها 69 سائح متجهة الى السخنة و السفينة السياحية مينرفا و على متنها 285 سائح متجهة الى العقبة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 104 راكب و 38 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 67 شاحنة و غادر الميناء السفينة نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 56 شاحنة و 30 سيارة .