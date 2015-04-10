نيابة الخانكة توصى بتركيب أجهزة لتنقية الهواء فى غرف ليمان أبو زعبل

أوصت لجنة نيابة الخانكة التى قامت بزيارة تفتيشية إلى ليمان أبو زعبل فى إطار تكليف المستشار هشام بركات النائب العام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش على المؤسسات السجون والمراكز والأقسام بضرورة تركيب أجهزة لتنقية الهواء فى غرف الاحتجاز وإعادة توزيع المساجين على الغرف بما يتناسب واستيعاب الحجرة.

كانت اللجنة قد توجهت للسجن واستمعت للمساجين وإدارة السجن، حيث تبين ارتفاع الشكوى من سوء حالة غرف الاحتجاز وتكدسها بشكل يفوق القدرة الاستيعابية الفعلية فغرفة الحجز الواحدة التى تستوعب 15 فردا يتم تسكين أكثر من 22 شخصا بها بما يفوق الأعداد المسموح مما يتسبب فى زيادة حالات ضيق التنفس والاختناقات بين السجناء.