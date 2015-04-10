إعادة فتح موانئ شرم الشيخ والسخنة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السخنة وشرم الشيخ، بعد تحسن الأحوال الجوية عقب تأثر البلاد بمنخفض جوى.

ويستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة السياحية ايلاند سكاى وعلى متنها 69 سائحا من مختلف الجنسيات قادمة من سفاجا لقضاء يوم ترفيهى بمدينة القاهرة، كما يستقبل الميناء السفينة سكاى رويال وعلى متنها 5240 طن معدات قادمة من الصين كما يغادر الميناء السفينة سبيرو بعد شحن 78 حاوية بوزن 2072 طنا متجهة إلى جدة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 198 سائحا لمرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما تستقبل اليخت بيلا 1 وعلى متنه 24 سائحا واليخت ويرل ويند وعلى متنه 22 سائحا واليخت سى ويلد سول وعلى متنه 22 سائحا قادمين من أبو نحاس.

وعلى جانب آخر، يستمر إغلاق ميناء الغردقة لليوم الثانى على التوالى لشدة الرياح لأكثر من 27 عقدة وارتفاع الأمواج الذى يتراوح ما بين 3-4 أمتار، بينما يستعد ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز برايد وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 300 سيارة والسفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 350 سيارة قادمتان من جدة ويغادر الميناء السفينة الفيروز وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

وعلى جانب آخر يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ارك فورواردر وعلى متنها 120 شاحنة قادمة من ضبا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة السياحية ماى شيفت تو وعلى متنها 1838 سائحا من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء الإسكندرية كما يستقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 59 راكبا و82 شاحنة والعبارة أمانة وعلى متنها 36 راكبا و12 سيارة و35 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 80 شاحنة و12 راكبا.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 408 ركاب منهم 85 معتمرا و2 باص عمرة و8 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 49 راكبا و45 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع بالأمس وصول العبارة ايلة وعلى متنها 295 راكبا و10 شاحنات و1 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 61 راكبا و45 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 303 ركاب منهم 85 معتمرا و2 باص عمرة و9 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و43 شاحنة و1 سيارة.

كما شهد ميناء سفاجا أمس مغادرة السفينة السياحية ايلاند سكاى وعلى متنها 69 سائحا متجهة إلى السخنة والسفينة السياحية مينرفا وعلى متنها 285 سائحا متجهة إلى العقبة والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 104 ركاب و38 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 67 شاحنة وغادر الميناء السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 11 راكبا و56 شاحنة و30 سيارة.