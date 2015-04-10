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ضبط 4 كيلو جرام مشغولات ذهبية غير خالصة الرسوم الجمركية بالدقهلية

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ضبط 4 كيلو جرام مشغولات ذهبية غير خالصة الرسوم الجمركية بالدقهلية ضبط 4 كيلو جرام مشغولات ذهبية غير خالصة الرسوم الجمركية بالدقهلية

تمكنت إدارة شرطة بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط 4,139 كيلو جرام مشغولات ذهبية مختلفة الأشكال غير خالصة الرسوم الجمركية وبدون دمغات حكومية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام بعض متجرى المشغولات الذهبية بالإتجار فى المشغولات الواردة من الخارج وغير المدموغة بالدمغات الحكومية المعتمدة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (68) لسنة 1976والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2002 والقانون رقم (118) لسنة 1975 والقانون رقم (66) لسنة 1966 والقانون رقم (281) لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم (113) لسنة 1994.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالإشتراك مع الأجهزة المعنية من ضبط كلٍ من  كمال . أ . أ – سن 42 .. وبحوزته  156 جرام مشغولات ذهبية، جورج . م . ج – سن 42 .. وبحوزته 100 جرام مشغولات ذهبية، و بيشوى . م . ع – سن 30 .. وبحوزته 1,817 كيلو جرام مشغولات ذهبية م، و جورج . ح . ف – سن 26 .. وبحوزته 1,486 كيلو جرام مشغولات ذهبية، و أشرف . ف . إ – سن 22.. وبحوزته 580 جرام مشغولات ذهبية.. وجميعهم المسئولون عن إدارة تلك المحال .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده والتحفظ على المضبوطات وتسليمها لمفتشى المصوغات والمعادن الثمينة لفحصها وإعداد تقرير بذلك .

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