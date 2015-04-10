“أمن السويس” يحبط تهريب 24 ألف طن مازوت وإزالة 320 حالة إشغال طريق

أعلنت مديرية أمن السويس، نجاح ضباط المباحث من ضبط السيارة رقم 23572 نقل كفر الشيخ قيادة “وليد . م” تحمل مازوت مدعم قدرها ( 24597 ) طن ” بدون وجه حق ” مخالفاً بذلك القانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل برقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 92 لسنة 2012 .

وبمواجهته اعترف بحصوله على الحمولة من شركة توتل الكائنة شارع صلاح نسيم – دائرة قسم شرطة السويس بقصد التربح من بيعها بالسوق السوداء ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2305 لسنة 2015 جنح قسم السويس وجارى العرض على النيابة العامة .

ونجح ضباط مباحث التموين من ضبط 65 قضايا تموينية متنوعة بجميع أنحاء المحافظة، وتم رفع 320 حالة إشغالات تشمل محلات ومقاهي بالطرق العامة ، ورفع 68 إشغالات باعة جائلين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.