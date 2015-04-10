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“أمن السويس” يحبط تهريب 24 ألف طن مازوت وإزالة 320 حالة إشغال طريق

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“أمن السويس” يحبط تهريب 24 ألف طن مازوت وإزالة 320 حالة إشغال طريق “أمن السويس” يحبط تهريب 24 ألف طن مازوت وإزالة 320 حالة إشغال طريق

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية أمن السويس، نجاح ضباط المباحث من ضبط السيارة رقم 23572 نقل كفر الشيخ قيادة “وليد . م” تحمل مازوت مدعم  قدرها ( 24597 ) طن ” بدون وجه حق ” مخالفاً بذلك القانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل برقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 92 لسنة 2012 .

 وبمواجهته اعترف بحصوله على الحمولة من شركة توتل  الكائنة شارع صلاح نسيم – دائرة قسم شرطة السويس بقصد التربح من بيعها بالسوق السوداء ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2305 لسنة 2015 جنح قسم السويس وجارى العرض على النيابة العامة .

ونجح ضباط مباحث من ضبط  65  قضايا تموينية متنوعة بجميع أنحاء المحافظة، وتم رفع  320 حالة  إشغالات تشمل محلات ومقاهي بالطرق العامة ، ورفع 68 إشغالات باعة جائلين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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