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إيقاف إبراهيموفيتش 4 مباريات في الدوري

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إيقاف إبراهيموفيتش 4 مباريات في الدوري إيقاف إبراهيموفيتش 4 مباريات في الدوري

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم معاقبة مهاجم باريس سان جيرمان زلاتان إبراهيموفيتش بالإيقاف أربع مباريات على خلفية إهانته لحكم مباراة فريقه مع بوردو والتي خسرها 3-2 يوم 15 مارس الماضي.

وتم إدانة الدولي السويدي بإستخدام "لغة مهينة" من قبل لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي.

وكان إبرا قد تحدث بغضب عقب خسارة تلك المباراة وقال وقتها إن فرنسا "بلد قذر" ولكنه لم يعاقب بسبب تلك الجملة لأنها لا تندرج تحت سلطة الرابطة الفرنسية وإنما عوقب على إهانته للحكم أثناء المباراة.

وسيغيب إبرا بسبب هذا الإيقاف عن مباريات فريقه في الدوري أمام كل من نيس، ليل، ميتز ونانت، ولكن سيحق له المشاركة في نهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم السبت المقبل أمام باستيا.

وسيغيب إبرا أيضا عن مواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام تشيلسي في إياب دور الـ16 من المسابقة.

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