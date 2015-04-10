فشل مفاوضات تجديد عقد ألفيش مع برشلونة

أكدت دينورا سانتا وكيلة أعمال داني ألفيش لاعب برشلونة أن مفاوضات التجديد بين النادي واللاعب باءت بالفشل بعد رفض إدراة البلوجرانا تجديد عقد المدافع البرازيلي لمدة سنتين.

وكان ألفيش قد تنازل عن طلبه بتجديد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم ولكنه رفض أيضا التجديد لمدة عام واحد فقط وهو ما عرضته إدارة البلوجرانا.

وأعلنت وكيلة أعمال ألفيش في مؤتمر صحفي عن فشل مفاوضات التجديد مما يعني رحيل اللاعب عن برشلونة مع انتهاء منافسات الموسم الحالي.

وقالت دينورا في مؤتمر صحفي:"ألفيش حزين للغاية، لو عرض عليه النادي التجديد لموسمين مع احتمالية البقاء لموسم ثالث لوافق على الفور".

وأضافت"ألفيش لديه عرضين من ناديين يلعبان في دوري الأبطال، مدة كل منهما ثلاثة مواسم".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى سعي نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب بعد انتهاء مشواره مع برشلونة.