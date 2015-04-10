أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فشل مفاوضات تجديد عقد ألفيش مع برشلونة

Google+ Print
فشل مفاوضات تجديد عقد ألفيش مع برشلونة فشل مفاوضات تجديد عقد ألفيش مع برشلونة

أكدت دينورا سانتا وكيلة أعمال داني ألفيش لاعب برشلونة أن مفاوضات التجديد بين النادي واللاعب باءت بالفشل بعد رفض إدراة البلوجرانا تجديد عقد المدافع البرازيلي لمدة سنتين.

وكان ألفيش قد تنازل عن طلبه بتجديد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم ولكنه رفض أيضا التجديد لمدة عام واحد فقط وهو ما عرضته إدارة البلوجرانا.

وأعلنت وكيلة أعمال ألفيش في مؤتمر صحفي عن فشل مفاوضات التجديد مما يعني رحيل اللاعب عن برشلونة مع انتهاء منافسات الموسم الحالي.

وقالت دينورا في مؤتمر صحفي:"ألفيش حزين للغاية، لو عرض عليه النادي التجديد لموسمين مع احتمالية البقاء لموسم ثالث لوافق على الفور".

وأضافت"ألفيش لديه عرضين من ناديين يلعبان في دوري الأبطال، مدة كل منهما ثلاثة مواسم".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى سعي نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب بعد انتهاء مشواره مع برشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع